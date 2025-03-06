2025-03-06 14:36:59 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مركز ميترو للدفاع عن الحريات، يوم الخميس، متابعته لقضيةاعتقال الصحفي بشدار بازياني وثلاثة من زملائه العاملين في "ميديا 21"، الذينأوقفتهم قوات الأمن في 28 فبراير/شباط الماضي في محافظة السليمانية.

وأوضح المركز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأجهزة الأمنية صادرتمعظم أجهزتهم الإلكترونية، قبل أن يتم الإفراج عن ثلاثة منهم بعد التحقيق.

وأشار بيان ميترو، إلى أن الصحفيين الثلاثة الذين تم الإفراج عنهم هم:دانا صالح، نبز شيخاني، وسردار حمه صالح، بينما استُدعي دانا صالح مجدداً إلى الأمن،حيث لا يزال رهن الاحتجاز ويخضع للتحقيق.

وأكد المركز، أنه كان على اطلاع بالقضية منذ لحظة الاعتقال، ويتابعها بشكلمستمر، إلا أنه امتنع عن الكشف عن بعض التفاصيل حفاظاً على سرية التحقيقات التي تخضعلسلطة الجهات المعنية والقضاء.

وأضاف ميترو، أنه بناءً على لائحة الاتهامات، يرى من الضروري انتظار القرارالقضائي، مؤكداً أنه يراقب تطورات القضية عن كثب لضمان احترام حقوق الصحفيين والإجراءاتالقانونية.

ويواصل مركز ميترو متابعته لملف الصحفيين المعتقلين، وسط ترقب لقرار القضاءبشأن القضية، في وقت تزداد فيه المطالبات بضمان حرية الصحافة واحترام القوانين المتعلقةبحقوق الإعلاميين.