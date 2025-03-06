الموانئ تعلن المصادقة على أرباح 2021 وتحدد موعد اطلاقها للموظفين

2025-03-06 14:40:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، عن مصادقة ديوان الرقابة المالية على أرباح الشركة للسنة المالية 2021، مشيراً إلى أن الأرباح المعتمدة ستطلق للموظفين بداية الأسبوع القادم بعد اكمال جميع الخطوات الإدارية والتنظيمية اللازمة.

وقال الفرطوسي في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه "استناداً الى إرشادات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، بضرورة إكمال الحسابات الختامية للشركة، صادق ديوان الرقابة المالية على أرباح الشركة العامة لموانئ العراق للسنة المالية 2021، وأن الشركة أكملت جميع الإجراءات الداخلية المتعلقة بمراجعة حساباتها المالية"، مشيراً إلى أن "الأرباح المعتمدة ستطلق للموظفين بداية الأسبوع القادم، بعد استكمال جميع الخطوات الإدارية والتنظيمية اللازمة".

ولفت مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق إلى أن "هذه المصادقة تعد إنجازا كبيرا للشركة، تعكس كفاءتها في إدارة الموارد المالية وتنفيذ مشاريعها بنجاح"، مشيدا بدور ديوان الرقابة المالية في ضمان نزاهة العملية. كما أعرب عن شكره العميق لجميع المعنيين في الشركة وفي ديوان الرقابة المالية، مثمنا جهودهم الكبيرة التي أسهمت في إتمام هذه العملية بنجاح.

وأشار إلى أن "الشركة العامة لموانئ العراق تواصل العمل على تحسين وتطوير أدائها المالي والإداري، بما يساهم في تعزيز مكانتها كإحدى الركائز الأساسية في البنية التحتية الاقتصادية للبلاد".

وأكد الفرطوسي أن "الشركة تواصل جهودها في تطوير الموانئ وتعزيز القدرة التنافسية للنقل البحري، بما يخدم الاقتصاد الوطني".



