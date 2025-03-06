لجنة النفط النيابية: العراق لا يمتلك بدائل للغاز الإيراني بالوقت الراهن

2025-03-06 14:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي سعدون اللامي، يوم الخميس، أن العراق لا يمتلك بدائل في الوقت الراهن عن الغاز الإيراني، من أجل استمرار تشغيل المحطات الكهربائية، مبيناً أن اعتماد البلاد على الغاز المحلي يستغرق أكثر من عامين.

وقال اللامي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك عدداً من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية تعتمد بشكل أساس على الغاز الإيراني، وانقطاع هذا الغاز أو الاستغناء عنه بشكل مفاجئ سيؤدي إلى انخفاض ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد والمحافظات الأخرى".

وأضاف أن "اعتماد العراق على الغاز المحلي بدلاً عن المورد من إيران، يحتاج إلى عامين أو أكثر من ذلك"، مبيناً أن "العراق يحتاج للغاز لاستمرار توليد الطاقة الكهربائية خصوصاً ونحن مقبلون على فصل الصيف".

وأوضح اللامي، أن "العراق لا يمتلك أي بدائل جديدة بالوقت الحالي، وأن استيراد الغاز والكهرباء من دول أخرى غير إيران، يحتاج إلى وقت يصل إلى أشهر أو أكثر من ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفاد مصدر حكومي في ديالى، بانخفاض تجهيز المحافظة من الكهرباء بسبب إطفاء خطوط نقل الطاقة الإيرانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تجهيز الكهرباء في مناطق ديالى سيكون ساعة تشغيل واحدة مقابل ثلاث ساعات قطع، بسبب تقليل حصة المحافظة من المنظومة الوطنية إلى 550 ميغاواط، مع إطفاء الخطوط الإيرانية المغذية لمحافظة ديالى كافة".

وأشار إلى أن "المحافظة تحتاج إلى أكثر من 1000 ميغاواط لتأمين ساعتيّ تشغيل مقابل بساعتيّ إطفاء ولأكثر من 2000 ميغاواط لتشغيل 24 ساعة".

وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران.

ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.

ومؤخراً توجه العراق لاستيراد الغاز من تركمانستان، وأيضاً سيمر عبر الأنابيب الإيرانية، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب مشاكل لوجستية ومالية.