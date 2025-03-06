ذي قار توقع عقدا مع شركة صينية لإنشاء مستشفى في سوق الشيوخ

2025-03-06 14:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، يوم الخميس، عن توقيع عقد مع شركة CCTE الصينية لإنشاء مستشفى مكون من 100 سرير في قضاء سوق الشيوخ.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الإبراهيمي حضر، اليوم، توقيع عقد إنشاء مستشفى بسعة 100 سرير في قضاء سوق الشيوخ، ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2024، بالتعاون مع شركة CCTE الصينية، وبحضور النائب حسين البطاط، ومدير عام صحة ذي قار راشد نجم الخالدي، وقائممقام قضاء سوق الشيوخ.

وأكد المحافظ في كلمة له عقب توقيع العقد، أن "المستشفى سيعزز البنية التحتية الصحية في المحافظة، ويخدم أقضية سوق الشيوخ والفضلية وكرمة بني صعيد والطار، مما سيسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات الأخرى".

وأضاف أن المشروع يتضمن خدمات متكاملة تشمل البناء والتجهيز والتأثيث، إلى جانب توفير ثلاث سيارات إسعاف لدعم الطوارئ.

وأشار الإبراهيمي إلى أن "المستشفى الجديد سيساعد في تقليل معاناة المرضى في التنقل، خصوصًا في الحالات الحرجة، كما سيعزز القدرة الاستيعابية للمستشفيات.

وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد توقيع عقد المدينة الطبية، التي ستشكل إضافة نوعية للواقع الصحي في المحافظة.