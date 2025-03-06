وزير البيئة يؤكد السعي لاعتماد نهج تكاملي للإدارة السليمة والرشيدة للموارد المائية

2025-03-06 15:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد وزير البيئة، هه لو العسكري، اليوم الخميس، سعي الحكومة لاعتماد نهج تكاملي للإدارة السليمة والرشيدة للموارد المائية ،فيما أشار إلى أن إدارة الموارد المائية أولوية وطنية لضمان الاستدامة البيئية والتقليل من الهدر والتلوث.

وقال العسكري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة تسعى لاعتماد نهج تكاملي للإدارة السليمة والرشيدة للموارد المائية، باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الواقع البيئي" ،مبيناً أن "الحفاظ على هذه الموارد من الهدر والتلوث يمثل أولوية وطنية لمواجهة فصل الصيف المقبل ولضمان استراتيجية استدامتها للأجيال القادمة".

وأضاف أن "الاستراتيجية الوطنية للحد من التلوث، التي صادق عليها مجلس الوزراء، توفر إطاراً شاملاً لمعالجة التحديات البيئية" ،مشيرا إلى أن "الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ومنها وزارات الموارد المائية، والزراعة، والبلديات، وأمانة بغداد، إضافة إلى الحكومات المحلية، لمواجهة جملة من التحديات البيئية التي تنعكس على نوعية مياه الشرب وحصص المياه المخصصة للزراعة ولضمان كفاءة إدارة الموارد المائية، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الطلب على المياه".

ولفت إلى أن "جهود الوزارة تشمل دعم مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، وتعزيز الزراعة المستدامة، وتوسيع نطاق برامج التوعية المجتمعية لترشيد استهلاك المياه" ،مؤكداً أن "هذه المبادرات تنسجم مع الرؤية الوطنية لحماية البيئة وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وتنمية الوعي لدى المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع بهدف مواجهة شح المياه وارتفاع درجات الحرارة وآثار التغير المناخي".