بحوزته نحو ربع مليون دولار.. القبض على صاحب مكتب صرافة "وهمي" بالبصرة

2025-03-06 15:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة البصرة، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على صاحب مكتبصرافة "وهمي" يقوم بتهريب الدولار عن طريق الحوالات.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"عملية القاء القبض على المتهم جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكمله، وقد ضبط بحوزته مبلغ مالي مقداره 235 ألأف و470 دولار، و112 مليون دينارعراقي، وهاتفين فيهما تفاصيل الحوالات".

وأضافت، أنه "تم اتخاذ الإجراءاتالقانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية".