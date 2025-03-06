رئيس الوزراء: ملف الجمارك يحظى بأهمية خاصة لدى الحكومة

2025-03-06 15:45:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن ملف الجمارك يحظى بأهمية خاصة لدى الحكومة.

وقال ‏المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، مدير عام الهيأة العامة للكمارك، ثامر قاسم داود، الذي تسنّم مهامّه مؤخراً".

ووجّه السوداني، بـ"مواصلة العمل في الهيأة وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي، في ما يخص أتمتة الإجراءات الكمركية بهدف تبسيطها وتجاوز عقبات الروتين، والعمل على تعظيم الإيرادات، ومكافحة الفساد".

وأكد أنّ "ملف الكمارك يحظى بأهمية خاصة لدى الحكومة، ولاسيما ما يتعلق بالاستيرادات والتبادل التجاري والإصلاح الاقتصادي، وبما يحقق رؤية الحكومة في التنمية الشاملة بمختلف المجالات".