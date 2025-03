بالصور: محافظ ذي قار يشهد توقيع عقد إنشاء مستشفى بسعة 100 سرير في سوق الشيوخ

2025-03-06 15:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: حضر محافظ ذي قار، السيد مرتضى الإبراهيمي، اليوم، مراسم توقيع عقد إنشاء مستشفى جديد بسعة 100 سرير في قضاء سوق الشيوخ، وذلك ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2024، بالتعاون مع شركة CCTE الصينية، وبحضور كل من النائب حسين البطاط، ومدير عام صحة ذي قار، الدكتور راشد نجم الخالدي،...

