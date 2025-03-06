المنافذ العراقية تعيد 2000 رأس غنم للأردن بعد ثبوت إصابتها بالأمراض

2025-03-06 15:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنتهيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم الخميس، عن إعادة 2000 رأس غنم إلى الأردن في منفذ طريبيلالحدودي، نظرا لإصابتها بأمراض تجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري.

وقالت الهيئةفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إعادة إصدار الإرسالية،جاء بعد خضوعها لاجراءات فحص دقيقة من قبل كوادر طبية بيطرية مختصة حيث ثبت أصابتهابأمراض جعلتها غير صالحة للاستهلاك البشري".

وأضافت أنه "إعادة الإصدار جرى أصوليا بالتعاون والتنسيق مع مركز جمرك طريبيل".

وبينت أن "هذه الاجراءات تأتي لضمان عدمدخول أي لحوم أو مواد غذائية إلا بعد التأكد من سلامتها الصحية، وخلوها من أيأمراض لضمان صلاحيتها للإستهلاك البشري".

ومنذ قرابةالشهر، تفشى في العراق فيروس الحمى القلاعية، الذي تسبب بهلاك الآلاف من المواشي،ودخلت الجهات المعنية بحالة استنفار للسيطرة عليه، ما تسبب بانخفاض أسعار اللحومبشكل عام، بسبب عزوف المواطنين عنها.