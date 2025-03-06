وزير الداخلية يشدد على إنجاز الربط الشبكي الخاص بجميع السيطرات

2025-03-06 15:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، على إنجاز الربط الشبكي الخاص بربط جميع السيطرات في بغداد والمحافظات، جاء ذلك خلال مؤتمر موسع ضم وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ومدير شؤون السيطرات وعدداً من الضباط من الدوائر المختصة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، مؤتمراً موسعاً ضم وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ومدير شؤون السيطرات وعدداً من الضباط من الدوائر المختصة، بحضور عدد من قادة شرطة المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية".

وأضاف، انه "جرى خلال هذا المؤتمر مناقشة البنى التحتية للسيطرات الرئيسة والفرعية وتهيئة جميع المواد اللوجستية وأجهزة الاتصال، فضلاً عن الأجهزة والمعدات الخاصة بالكشف عن المواد المتفجرة والمخدرات والممنوعات".

وأكد الوزير على، أن "تكون جميع السيطرات مجهزة بالكامل وتضم عناصر كفوءة مدربة قادرة على تنفيذ مهامها بالشكل المهني".

ووجه الوزير، بـ"أهمية التنسيق مع دوائر الوزارات الأخرى في بغداد والمحافظات لإنجاح عمل السيطرات، وإنجاز الربط الشبكي الخاص بربط جميع السيطرات"، مشدداً على "تأمين السيطرات الرئيسة بالتنسيق مع القوة الماسكة للأرض، فضلاً عن تدريب عناصر السيطرات من الضباط والمراتب ومعالجة الجوانب البشرية واللوجستية والفنية لكي تكون جميع السيطرات أنموذجية".

وتابع البيان، بأن "المؤتمر شهد مجموعة من النقاشات والمداخلات من قبل الحاضرين بهدف تجاوز المعوقات والارتقاء بعمل السيطرات في بغداد والمحافظات".