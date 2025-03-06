إيسكو: الريال الأقوى في العالم

2025-03-06 15:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

وصف نجم ريال مدريد السابق ولاعب ريال بيتيس حاليا، الميرنغي بانه الأقوى في العالم.

وتألق ايسكو في الدوري الإسباني منذ انضمامه إلى ريال بيتيس صيف 2023، حيث قدّم أداءً مميزًا الأسبوع الماضي خلال مواجهة فريقه السابق ريال مدريد، مسجلًا هدف الفوز (2-1).

وأوضح إيسكو، بشأن الفوز على ريال مدريد، أنه "من المهم جدًا التغلب على أفضل فريق في العالم، عندما نكون متحدين بهذا الشكل، من الصعب على أي فريق هزيمتنا على أرضنا".

وأضاف، "في النهاية، جسدنا هو أداتنا في العمل، واليوم يمكنني أن أشعر بأنني في أفضل حالاتي، سواء جسديًا أو ذهنيًا".

ويترقب إيسكو إعلان مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي قائمته لمواجهة هولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، وأكد أن العودة لتمثيل منتخب "لاروخا" بعد غياب طويل سيكون حلمًا يتحقق.

وأوضح قائلا: "أنا متحمس جدًا. بعد خمس أو ست سنوات من الغياب، يبدو أن الباب يُفتح لي مجددًا. كما قلت دائمًا، حلم أي لاعب هو تمثيل منتخب بلاده".

المصدر : وكالات