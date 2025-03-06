2025-03-06 16:00:05 - المصدر: ايشان

نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين مصريين تأكيدهما، اليوم الخميس، أن حصول مناقشات مساء الأربعاء بين مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقادة حماس ووسطاء من القاهرة والدوحة. وقال المصدران كذلك إن المحادثات بين أمريكا ومصر تناولت إدارة غزة بعد انتهاء الحرب وأسماء من سيديرون القطاع. وأكد مصدران أن “المناقشات انتهت بشكل إيجابي وتشير إلى […]

ظهرت المقالة رويترز: محادثات أمريكا ومصر وحماس حول إدارة غزة” كانت إيجابية أولاً على ايشان.



