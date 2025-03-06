2025-03-06 16:00:05 - المصدر: ايشان

أعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار، يوم الخميس، عن تفكيك عصابة متخصصة في الجرائم الإلكترونية، بعد تورطها في عملية اختراق وسرقة أموال من إحدى شركات الدفع الإلكتروني (ماستر كارد) العاملة في المحافظة. وقال الجهاز في بيان تابعته منصة “إيشان”، إن “فريقاًً أمنياً مختصاً تمكن، بعد متابعة دقيقة استمرت لأسابيع، من كشف خيوط الجريمة […]

ظهرت المقالة تفكيك عصابة “جرائم الكترونية” نفذت عملية سرقة كبرى لـ”الماستر كارد” في الأنبار أولاً على ايشان.



