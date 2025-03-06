بغداد تعلن ال17 من مايو المقبل موعدا رسميا للقمة العربية

2025-03-06 16:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 6 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس ان القمة العربية المقبلة ستعقد في العاصمة بغداد في 17 مايو المقبل .وذكرت الوزارة في بيان ان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قال خلال ترؤسه الاجتماع ال12 المخصص للتحضير لانعقاد القمة انه تم تحديد موعد القمة بشكل رسمي وذلك بعد المباحثات التي اجراها في القاهرة مؤخرا.ودعا الوزير حسين المسؤولين في بلاده الى بحث الخطط التفصيلية لضمان نجاح الحدث بما في ذلك اجراءات المراسم والتنسيق الامني والاعلامي.واكد ان العراق يعمل على تهيئة جميع الظروف الملائمة لضمان نجاح القمة بما يعكس صورة ايجابية عن بلاده ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك.من جهته اشار الامين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي اثناء الاجتماع الى الجهود المتواصلة لتذليل العقبات التي قد تواجه التحضيرات.ولفت الغزي الى ان اللجان المختصة تعمل على مدار الساعة لتحقيق الاهداف المرجوة من القمة.(النهاية) ع ح ه / ف س