2025-03-06 16:15:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أفاد وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، بأن نصف مساحة العراق خارج خدمات الصرف الصحي. وقال وزير الإعمار في تصريح تابعته (المدى) إن "شبكة الصرف الصحي الحالية لا تغطي أكثر من 50% من إجمالي مساحة العراق، فيما لا تتجاوز تغطية شبكة المياه 80%، مشيراً إلى أن بعض مناطق البلاد لا تزال بحاجة إما إلى […]

