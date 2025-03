2025-03-06 16:15:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد كشف مصدر أمني في منفذ طريبيل الحدودي، اليوم الخميس، عن إعادة شحنة من الأغنام قُدّر عددها بـ2000 رأس إلى الجانب الأردني، بعد اكتشاف إصابتها بأمراض تحول دون دخولها إلى العراق. وقال المصدر، إن "فرق الفحص البيطري في المنفذ أجرت الكشف الطبي على الشحنة، وتبين أن جزءًا كبيرًا من الأغنام يعاني من أمراض معدية، ما […]

The post منفذ طريبيل يمنع دخول 2000 رأس غنم مصابة بأمراض معدية إلى العراق appeared first on جريدة المدى.