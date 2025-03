دولة القانون: التدخل التركي في العراق خرق صارخ للسيادة

2025-03-06 16:15:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد انتقد القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، اليوم الخميس، السياسات التركية تجاه العراق، معتبرًا أن التدخل العسكري التركي يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة البلاد وخرقًا لمبادئ القانون الدولي. وقال اللامي، في تصريح تابعته (المدى)، إن " التوغل العسكري التركي وإدخال قوات قتالية إلى الأراضي العراقية يمثل اعتداءً واضحًا على سيادة العراق وخرقًا لمعاهدة جنيف […]

