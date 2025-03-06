وزير: مشاريع المجاري والطرق بحاجة لـ45 مليار دولار في العراق

2025-03-06 16:36:53 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفوزير الإعمار والأسكان العراقي بنكين ريكاني، أن العراق بحاجة لنحو 45 ملياردولار، لإتمام مشاريع شبكات المياه والصرفالصحي وشبكة الطرق، فيما بين أن وزارته لم تستلم من موازنتها سوى 25% تقريبا فقط.

وقال ريكاني، في مقابلة مع موقع "الشرق"،وتابعتها شفق نيوز، إن "شبكة الصرف الصحي الحالية لا تغطي أكثر من 50% منإجمالي مساحة العراق، فيما لا تتجاوز تغطية شبكة المياه 80%".

وأضاف أن "بعض مناطق البلاد لا تزال بحاجةإما إلى تقوية تغذية الشبكة بالمياه، أو إنشاء مشاريع جديدة".

وبخصوص ملف الإسكان، بين ريكاني أنه "ملفأكثر تعقيداً، حيث لا تتوفر التمويلات الكافية والتي لا تقل عن 8 تريليونات دينارعراقي لإتمام المشروعات القائمة في عموم العراق".

وأشار إلى أن "المبلغ المخصص للوزارة منموازنة الحكومة في 2024 والبالغ أربعة تريليونات دينار، لم تتسلم الوزارة منه سوى1.6 تريليون".

وتابع أن "البلد تفتقر إلى بنوك كبيرة قادرة على تمويل المشروعاتالعملاقة، وكذلك إلى شركات تطوير كبرى تتمتع بخبرة إنشاء المجتمات السكنية والمدنالجديدة"، مضيفا أنه "لتخطي هذه العقبة، تستعين الدولة بشركات التطويرالعقاري المصرية التي لديها وفرة مالية وتتمتع بتجارب سابقة في إنشاء المدنالعمرانية الجديدة في مناطق مختلفة بمصر، خاصة وأنهم لا يشترطون مواقع متميزةلإقامة مشاريعهم".

وبشأن ملف الطيران، أوضح ريكاني، الذي يشغلمنصب رئيس سلطة الطيران العراقي، أن "الوزارة تنفذ خططاً وضعتها للنهوضبالقطاع، تشمل دورات تدريبة لرفع كفاءة العاملين، والاستعانة بخبراء أجانبوعراقيين للإشراف على العمليات في المطارات العراقية".

وأضاف أن "الوزارة تتعاون مع وكالة سلامةالطيران الأوروبية في هذا الملف بما يضمن تطبيق المعايير الدولية من أجل استعادةنشاط حركة الرحلات الجوية فوق الأجواء العراقية، لتعود إلى مستوياتها قبل عشرسنوات عند ألف رحلة يومياً، بعد أن تدنت إلى نحو 400 رحلة يومية في الوقت الحالي".

يشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دعا، خلال لقائه بوفد من رجالالأعمال من مصر السعودية منتصف العام الماضي، شركات البلدين للاستثمار في القطاعالعقاري، لبناء مدن جديدة ووحدات سكنية، إضافةً إلى المنتجعات السياحية والمرافقالترفيهية والفنادق.

وأشار السودانيأشار خلال الاجتماع أيضا، إلى أن العراق يحتاج إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية، مؤكداً أن الحكومة تتجه نحو بناء 11 مدينة جديدةمتكاملة، تضم جميع الخدمات والمرافق الترفيهية والتجارية، وبحسب بيان رئاسةالوزراء فقد عرضت الحكومة مشاريع خمس مدن جديدة للاستثمار في بغداد وبعض المحافظات.

وكانت شركة "نيوم للتطوير والاستثمارالعقاري" المصرية التابعة لـ"مجموعة العرجاني" أعلنت الشهر الماضيعن خطط للتوسع في العراق وليبيا، ومن الشركات المصرية المهتمة بإعادة الإعمار فيالعراق "مجموعة طلعت مصطفى" و"حسن علام"و"أوراسكوم" و"السويدي".