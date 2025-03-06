السوداني يوجه بإكمال أتمتة الإجراءات الكمركية لتعظيم الإيرادات ومكافحة الفساد

2025-03-06 16:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، بإكمال أتمتة الإجراءات الكمركية لتعظيم الإيرادات ومكافحة الفساد.

وذكر ‏المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "السوداني استقبل، اليوم الخميس، مدير عام الهيئة العامة للكمارك، ثامر قاسم داود، الذي تسنّم مهامّه مؤخراً".

وأضاف أن "رئيس الوزراء وجّه بمواصلة العمل في الهيئة وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي، في ما يخص أتمتة الإجراءات الكمركية بهدف تبسيطها وتجاوز عقبات الروتين، والعمل على تعظيم الإيرادات، ومكافحة الفساد".

وأكد السوداني حسب البيان، أن "ملف الكمارك يحظى بأهمية خاصة لدى الحكومة، ولاسيما ما يتعلق بالاستيرادات والتبادل التجاري والإصلاح الاقتصادي، وبما يحقق رؤية الحكومة في التنمية الشاملة بمختلف المجالات".



