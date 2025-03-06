مصرف الرافدين يوجه دعوة لزبائنه

2025-03-06 16:45:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

حرصًا من مصرف الرافدين على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لزبائنه الكرام وتسهيل إجراءات معاملاتهم، يدعو المصرف عملاءه إلى تحديث بياناتهم الشخصية والمستمسكات الرسمية عند حدوث أي تغييرات، مثل تجديد الوثائق الرسمية أو أي تعديل في البيانات الشخصية





لماذا هذا التحديث مهم؟

لضمان انسيابية تنفيذ المعاملات المصرفية بسهولة ودقة

لتحديث المعلومات بما يتماشى مع المستمسكات الرسمية الجديدة

لتعزيز حماية الحسابات والتأكد من مطابقة البيانات عند إجراء المعاملات المختلفة





متى يتوجب تحديث البيانات؟

عند تجديد المستمسكات الرسمية مثل البطاقة الوطنية أو جواز السفر

في حال وجود أي تغييرات جوهرية في المعلومات الشخصية المسجلة لدى المصرف





كيف يتم التحديث؟

يمكنكم زيارة أقرب فرع لمصرف الرافدين وتقديم المستمسكات الرسمية المحدثة

للاستفسار يرجى التواصل مع خدمة العملاء

5788

07901940112

07901911179

أو متابعة منصات المصرف الرسمية





هذا الإجراء هو جزء من التزامنا بتقديم خدمات مصرفية أكثر كفاءة وسلاسة، ولا يؤثر على حساباتكم أو أرصدتكم





المكتب الإعلامي – مصرف الرافدين