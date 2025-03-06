2025-03-06 16:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تشير توقعات الطقس، يوم الخميس، إلى بدء دخول الموجة الماطرة "الأشد منذ تسعينيات القرن الماضي" أجواء البلاد والتي من المتوقع تعمقها نهار يوم غدالجمعة وتستمر بشكل متواصل حتى السبت المقبل.

وقال الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "الموجةبدأت دخولها عصر ومساء اليوم من بادية السماوة وغربي النجف وصولاً إلى النخيب مسببةأمطاراً غزيرة".

وأضاف الزيادي، أن "الموجة ستتحرك صباح يوم غد الجمعة وتستمر بالتوسعفي محافظات البلاد كافة مسببة بهطول أمطار شديدة وعنيفة، ومن المتوقع أن تكون مدن الوسطوالفرات الأوسط والمثنى تحت أمطار تتجاوز 25/ملم مسببة غرق الأماكن المنخفضة وحدوثفيضانات محلية".

ودعا الراصد الجوي، إلى ضرورة "أخذ الحيطة والحذر من العواصف الرعديةوسقوط البرد (الحالوب)"، متوقعاً أن "أغلب مدن البلاد ستتأثر بهذه الموجةالتي تعتبر الأشد منذ تسعينيات القرن الماضي كونها تأتي في وقت ربيعي، ومن المتوقعانحسارها السبت المقبل".