حالوب وأمطار غزيرة .. العراق يدخل ذروة الحالة الجوية الجمعة

2025-03-06 17:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حذرت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، (6 آذار 2025)، من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع اقتراب الحالة الجوية الربيعية الممطرة من ذروتها في العراق.

وذكر تقرير للأنواء الجوية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "حركة السحب الملتقطة في سماء المنطقة طبقا لمخرجات الاقمار الاصطناعية مساء اليوم الجمعة توضح تواجد السحب بكثافة في مدن جنوب البلاد وبعض السحب في باقي المدن".

وأضاف "تدريجيا خلال ساعات هذه الليلة تزداد كثافة السحب في عموم المدن عدا مدن شمال البلاد" مشيرا الى، ان "يوم غد الجمعة ستكون ذروة تأثير الحالة الجوية المتوقعة باندفاع محور الاخدود البارد مصحوبا بإنخفاض الضغط السطحي بضغط مركزي يبلغ 1005 مليبار".

وأوضح التقرير الجوي، ان "الفوارق الحرارية التي ينشأ عنها سحب ركامية ستزداد وتهطل منها امطار خفيفة الى معتدلة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانا وبؤر غزارة الى غزارة شديدة ورياح هابطة وحبات البرد (الحالوب) في بعض الأماكن يصعب تحديد مسارها بسبب تقلبات الحالة".

وتابع "كما تنشط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية في مدن وسط وجنوب البلاد لتصل هباتها الى 50 كم بالساعة، وموجات الغبار وتردي الرؤية واردة أحيانا خصوصا المناطق الصحراوية".

وحذرت الأنواء الجوية "من غزارة الأمطار على فترات مع إشتدادها أحيانا، وما ينتح عنها من تردي الرؤية وطفح المناطق غير المخدومة، وصواعق البرق والرياح الهابطة، مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار".

كما حذرت من "سيول واردة شرق واسط وشمال شرق ميسان ليلا وصباح السبت، وتقلبات درجة الحرارة السطحية بسبب تواجد السحب والامطار".

وحث التقرير الجوي من "تجنب السفر براً وبحراً قدر الإمكان والإبتعاد عن مجرى السهول والأودية".