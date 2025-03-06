التربية: تمديد دعم صندوق التعليم لا ينتظر حتى 2026

2025-03-06 17:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، (6 آذار 2025)، عن تمديد دعم صندوق التعليم لا ينتظر حتى عام 2026 سيعزز من فرص التعلم للكبار والصغار ضمن برنامج التعافي متعدد السنوات.

وكشف المكتب الإعلامي في الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، عن "نجاح الوزارة بتمديد الدعم المقدم من صندوق التعليم لا ينتظر (ECW) حتى عام 2026، تعزيزا لفرص تعليم الاطفال والفتيان المتأثرين بالأزمات وحصولهم على تعليم رصين وذي جودة مستدام، مستهدفا بذلك محافظات (نينوى، الأنبار، صلاح الدين، كركوك، وديالى، مع إضافة الديوانية والمثنى) ضمن برنامج التعافي متعدد السنوات (MYRP).

وأضاف، ان "الوزارة في طريقها إلى معالجة التسرب المدرسي والقضاء على الأمية إضافة إلى تطوير وتقوية بعض الانظمة التربوية وتعديل القوانين التعليمية، بالتعاون مع منظمة انقاذ الطفولة التي قدمت بدورها مقترحا لإطلاق مبادرة وطنية برعاية دولة رئيس الوزراء،تُشجع وتحفز القطاع الخاص على دعم التعليم في العراق".



