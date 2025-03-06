بسعة 100 سرير.. صحة كركوك تعلن قرب إنجاز مستشفى الأورام الجديد

2025-03-06 17:25:01 - المصدر: واع

كركوك - واع - مهدي الربحاويأعلنت دائرة صحة كركوك، اليوم الخميس، عن قرب إنجاز مستشفى الأورام الجديد بنسبة بلغت 98%.وقال مدير صحة كركوك، أرجان محمد رشيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نسبة إنجاز مشروع المستشفى التخصصي الجديد للأورام بلغت 98%، بكلفة 10 مليارات و700 مليون دينار، وبسعة 100 سرير، وهو ضمن مشاريع تنمية الأقاليم"، مؤكدًا، أن "المستشفى سيخدم شريحة المصابين بمرض السرطان في المحافظة، حيث يتميز بمواصفات حديثة وسيتم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية".وأضاف، أن "هذه المشاريع المهمة تسهم بشكل كبير في الارتقاء بالواقع الصحي في المحافظة، لا سيما المراكز التخصصية، مما يشكل نقلة نوعية في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين في كركوك".وتابع، أن "مشروعًا آخر، وهو مشروع (المعجلات الخطية)، يتم تنفيذه حاليًا بجانب مستشفى الأورام الجديد، وقد بلغت نسبة إنجازه 60%، وهو من ضمن المشاريع الاستثمارية لوزارة الصحة"، مشيرًا إلى، أن "المشروع سيتم تجهيزه بجهازين طبيين متطورين لتشخيص بعض حالات الأورام المعقدة".وبيّن، أن "مشروع مستشفى الأورام الجديد ومشروع المعجلات الخطية (المرحلة الأولى) تم تنفيذهما ضمن المدة الزمنية المحددة للإنجاز، دون أي تلكؤ".