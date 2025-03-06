المكصوصي: المهندس العراقي شريك أساسي في تطوير البنى التحتية والمشاريع الكبرى

2025-03-06 17:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبيأكد نقيب المهندسين العراقيين، ذو الفقار المكصوصي، اليوم الخميس، أن المهندس العراقي شريك أساسي في تطوير البنى التحتية والمشاريع الكبرى، فيما أشار إلى أن هناك مئة ألف مهندس غير مسجل في النقابة.وقال المكصوصي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المهندس العراقي له دور مهم ومحوري في العديد من النشاطات وفي جميع المشاريع داخل العراق، وكان له أثر إيجابي في إكمال وتطوير وتأهيل الكثير من البنى التحتية والمشاريع الكبرى في البلاد".وأضاف، أن "نقابة المهندسين العراقيين داعمة ومساندة لجميع المهندسين في القطاعين العام والخاص"، موضحًا، أن "هناك مئة ألف مهندس غير مسجل في النقابة".وأشار إلى، أن "المهندس العراقي جاهز للعمل في أي وقت"، داعيا إلى، "ضرورة استيعاب أعداد المهندسين العاطلين عن العمل ضمن المشاريع المنفذة في البلاد".