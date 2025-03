بريطانيا ترفع 24 جهة من قائمة العقوبات على سوريا

2025-03-06 17:40:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، رفع 24 جهة من قائمة العقوبات الخاضعة لتجميد الأصول بموجب نظام العقوبات على سوريا. ومن بين الكيانات المستهدفة، البنك المركزي السوري وبنوك أخرى وشركات نفط. يأتي ذلك، بعد أسبوع على إعلان دول الاتحاد الأوروبي، تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية. واتخذ وزراء خارجية […]

