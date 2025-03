العراق يترقب أمطارا غزيرة تستمر للأسبوع المقبل

2025-03-06 17:40:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى تشير توقعات الطقس، اليوم الخميس، إلى بدء دخول الموجة الماطرة الأشد منذ تسعينيات القرن الماضي أجواء البلاد والتي من المتوقع تعمقها نهار يوم غد الجمعة وتستمر بشكل متواصل حتى السبت المقبل. وقال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، إن "الموجة بدأت دخولها عصر ومساء اليوم من بادية السماوة وغربي النجف وصولاً إلى النخيب مسببة […]

