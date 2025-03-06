بعد مهاجمته الكلداني.. أمر استقدام بحق نجل محافظ نينوى السابق

2025-03-06 17:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، اليوم الخميس، أمراستقدام بحق مهند نجم الجبوري عضو مجلس محافظة نينوى ونجل المحافظ السابق نجمالجبوري، بتهمة السب والقذف خلال حوار إذاعي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر في المحافظة لوكالة شفق نيوز، إن "امرالاستقدام يأتي إثر شكوى تقدم بها امر لواء بابليون أسامة الكلداني، الذي اعتبرتصريحات اطلقها الجبوري بحقه تشهيرًا وقذفًا".

وظهر الجبوري يوم امس الاربعاء، في حوار على مواقعالتواصل الاجتماعي، وجه فيه اتهامات الى الكلداني وشقيقه "اسامة"بالفساد والاستحواذ على مقدرات نينوى.

وخلال اللقاء قال الجبوري ان قرار اقالة نائب قائد عملياتالحشد في نينوى اسامة الكلدني جاء متأخراً، لان هذا الرجل لعب بمقدرات المحافظة، علىحد وصفه.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأربعاء،بإقالة أسامة الكلداني، نائب قائد عمليات الحشد الشعبي في نينوى، بعد استعراضهبسيارات فارهة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "أمر إقالة الكلدانيجاء بعد ظهوره في فيديوهات استعراضية بسياراته الفارهة التي تتجاوز قيمتها 6ملايين دولار.