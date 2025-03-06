2025-03-06 17:45:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

خفض البنك المركزي التركي معدل الفائدة ريبو بمعدل 250 نقطة أساس إلى 42.5 من 45، حيث أشارت أرقام التضخم السنوية إلى زخم أفضل من المتوقع، مما يسمح بتخفيف التشديد النقدي. وانخفض معدل التضخم السنوي في تركيا للشهر التاسع على التوالي إلى 39.1 في فبراير شباط، متراجعاً من 42.1 في الشهر السابق، وفقاً لمعهد الإحصاء التركي. كان هذا أقل من تقديرات السوق البالغة 39.9، فضلاً عن كونه أدنى رقم منذ يونيو حزيران 2023. وهي المرة الأولى التي ينخفض ​​فيها التضخم إلى أقل من 40 في 20 شهراً. يرجع انخفاض التضخم في فبراير شباط إلى تخفيف ضغوط الأسعار على الملابس وخدمات الرعاية الصحية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام