اجتماع بغداد مع وزارة نفط الإقليم والشركات ينتهي دون اتفاق

2025-03-06 17:45:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اختتم الاجتماع الذي عقد بين وزارة النفط والثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان وشركة إبيكور دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن القضايا العالقة بين الطرفين. وأفاد مصدر أن المشاكل بقيت على حالها، ولم يتم إحراز أي تقدم يذكر في المفاوضات. وجاء هذا الاجتماع بعدما عقد يوم الأحد الماضي، 02032025، نفس الاجتماع الثلاثي في بغداد وتم تقديم نتائجه إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي يوم الثلاثاء، 04032025. وفقاً للاتفاق بين حكومتي العراق وإقليم كردستان، في المرحلة الأولى، يتم إنتاج 300 ألف برميل نفط يومياً في إقليم كردستان، ويتم تصدير 185 ألف برميل منها عبر ميناء جيهان، بينما يتم استخدام 115 ألف برميل أخرى لتلبية الاحتياجات المحلية. منذ آذار 2023، توقف تصدير 400 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كردستان و75 ألف برميل إضافية من كركوك عبر ميناء جيهان، وذلك بعد قرار من محكمة تحكيم دولية في باريس لصالح الحكومة الاتحادية العراقية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام