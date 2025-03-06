2025-03-06 18:00:05 - المصدر: ايشان

شارك مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، في اجتماع عقد بمقر الأمم المتحدة في العراق بحضور نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وسفراء دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية والمنظمات الدولية العاملة في العراق وممثل وزارة الهجرة والمهجرين ومديرين عامين، وتم خلاله، دعوتهم إلى سحب رعاياهم من مخيم الهول السوري، الذي يُوصف بـ […]

ظهرت المقالة “القنبلة الموقوتة”.. العراق يوجه دعوة إلى الدول: اسحبوا رعاياكم من مخيم الهول ليتم غلقه أولاً على ايشان.



