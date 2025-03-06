دجلة الجامعة يواجه الحلة في مواجهة حاسمة بـ "بلاي أوف" السلة

2025-03-06 18:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعيستضيف فريق الحلة، مساء اليوم الخميس في الساعة التاسعة والنصف، نظيره دجلة الجامعة على أرضية قاعته في الحلة، ضمن سلسلة مباريات (بلاي أوف) المؤهلة إلى المربع الذهبي لدوري المحترفين بكرة السلة.وتعد هذه المواجهة الحاسمة لفريق دجلة الجامعة بعد أن تقدم على منافسه بنتيجة (2/1) وتغلب عليه في المباراة الثالثة بنتيجة كبيرة 83/58 نقطة".يذكر أن فريقي الكرخ والشرطة حجزا مقعديهما إلى المربع الذهبي بعد تخطي الكرخ فريق الحشد الشعبي ب(3/ 1) انتصارات، كما نجح الشرطة في إكمال مشواره بعد فوزه على زاخو ليكمل السلسلة هو الآخر بـ (3 / 0)".