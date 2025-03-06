وزير الصحة: توقيع عقد إنشاء مستشفى سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار

2025-03-06 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الخميس، توقيع عقد إنشاء مستشفى سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار بسعة 100 سرير.وقالت وزارة الصحة في بيان تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه، إن "وزير الصحة أعلن عن توقيع عقد مع إحدى الشركات الصينية لإنشاء مستشفى سوق الشيوخ العام بسعة 100 سرير بمحافظة ذي قار، ضمن مشاريع الموازنة الاستثمارية للوزارة لعام 2024".وأضاف البيان أن "العقد وُقِّع ممثلاً عن وزارة الصحة من قبل مدير عام دائرة صحة ذي قار راشد نجم الخالدي".وأكد الحسناوي، بحسب البيان، أن "هذا المشروع يتضمن البناء والتجهيز والتأثيث، إضافةً إلى توفير ثلاث سيارات إسعاف مجهزة بالكامل لدعم خدمات الطوارئ".وبيّن أن "المشروع يهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية في أقضية سوق الشيوخ، والفضلية، وكرمة بني سعيد، والطار، عبر توفير مستشفى متكامل يضم أحدث التجهيزات والتأثيث الطبي، خدمة لأهالي المحافظة".