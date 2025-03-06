الجهد الخدمي: شمول 20 منطقة في ميسان بخطة التأهيل والتطوير

2025-03-06 18:30:02 - المصدر: واع

ميسان – واع - حسين البديريأكد فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، اليوم الخميس، شمول 20 منطقة بمحافظة ميسان بخطة التأهيل والتطوير.وقال رئيس الفريق عبد الرزاق المالكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "زار محافظة ميسان وأجرى جولة تفقدية وتم الاطلاع على المشاريع المنفذة في منطقتي العزة وسيد جميل، وسير أعمال مد وربط شبكة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى أعمال تهيئة الشوارع و الأرصفة للتبليط".وأضاف، أنه "تم الاطلاع أيضا على نسب الإنجاز المتحققة من قبل الفرق الفنية والهندسية لملاكات الفريق المحلي والخطوات المتسارعة التي شهدتها المنطقتين لتقديم الخدمات، بما يتناسب وحجم المعاناة التي عملت عليها الحكومة الاتحادية على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمناطق المحرومة والمعدومة من الخدمات".وأكد، أن "محافظة ميسان ستشهد تأهيل وتطوير 20 منطقة جديدة، أدرجت ضمن خطة الفريق لتطوير وتأهيل المناطق المحرومة من الخدمات".