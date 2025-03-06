نجل محافظ نينوى السابق يرد على انباء استقدامه للقضاء: "محض افتراء"

2025-03-06 18:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افادت مصادر سياسية، اليومالخميس، بصدور امر استقدام بحق مهند نجم الجبوري عضو مجلس محافظة نينوى ونجلالمحافظ السابق نجم الجبوري، بتهمة السب والقذف خلال حوار إذاعي على مواقع التواصلالاجتماعي، فيما نفى الاخير صحة ذلك، مؤكدا ان هذا محض "افتراء".

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "امرالاستقدام يأتي إثر شكوى تقدم بها امر لواء بابليون أسامة الكلداني، الذي اعتبرتصريحات اطلقها الجبوري بحقه تشهيرًا وقذفًا".

بدوره قال الجبوري في بيان ورد لشفق نيوز، إنه "نودأن نوضح أن ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول صدور أمر استقدامبحقنا من قبل محكمة تحقيق الموصل هو خبر عارٍ عن الصحة، ولم يصدر أي قرار رسميبهذا الخصوص".

واضاف قائلاً "نحن علمنا اليوم بوجود شكوى ضدنانتيجة ظهورنا الإعلامي في برنامج الجفال الذي تم بثه يوم أمس، عبر راديو ون أف أم،حيث تم مناقشة موضوع قرار دولة رئيس الوزراء المحترم حول إعفاء اسامة الكلداني منمنصبه. كان الحديث منصبًا على القرار الحكومي وأسبابه، ولم يتناول أي موضوع آخريبرر مثل هذه الشائعات".

وتابع إننا "نُشدد على أن ما تم تداوله من أخباربشأن استقدامنا هو محض افتراء، ولا أساس له من الصحة، نحترم القضاء العراقي ونعملدائمًا وفق الأطر القانونية، وأي إجراء رسمي سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسميةوالموثوقة".

وظهر الجبوري يوم امس الاربعاء، في حوار على مواقعالتواصل الاجتماعي، وجه فيه اتهامات الى الكلداني وشقيقه "اسامة"بالفساد والاستحواذ على مقدرات نينوى.

وخلال اللقاء قال الجبوري ان قرار اقالة نائب قائد عملياتالحشد في نينوى اسامة الكلدني جاء متأخراً، لان هذا الرجل لعب بمقدرات المحافظة، علىحد وصفه.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأربعاء،بإقالة أسامة الكلداني، نائب قائد عمليات الحشد الشعبي في نينوى، بعد استعراضهبسيارات فارهة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "أمر إقالة الكلدانيجاء بعد ظهوره في فيديوهات استعراضية بسياراته الفارهة التي تتجاوز قيمتها 6ملايين دولار".