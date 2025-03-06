الأعرجي يبحث تعليق الدعم الأمريكي للمنظمات الإنسانية في العراق

2025-03-06 18:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، (6 آذار 2025)، في اجتماع عقد بمقر الأمم المتحدة في العراق التحديات بعد قرار تعليق الدعم الأمريكي للمنظمات الإنسانية وتداعياته على عمل المنظمات في مركز الأمل للتأهيل النفسي والمجتمعي.

وذكر بيان لمكتب الاعرجي، تلقته "بغداد اليوم"، ان الاجتماع ناقش أيضاً "قرار الحكومة بتأهيل مركز الجدعة للعوائل العراقية القادمة من مخيم الهول واستعراض كافة خطوات العمل وخطط تعويض تعليق دعم المنظمات الإنسانية".

وبحسب البيان، أكد الأعرجي، خلال الاجتماع، أن "الحكومة العراقية اتخذت قرارا إستراتيجيا سنة 2021 بعد أن أنهت مهمة القتال مع داعش الإرهابي بنقل الرعاية من مخيم الهول السوري، وكانت هناك صعوبات لكن الحكومة العراقية أصرت على ذلك"، مشيدا "بتعاون ودور التحالف الدولي مع العراق في هذا المجال".

وبين، ان "العراق مستمر بنقل العوائل منذ عام 2021، وان الكثير من الدول سحبت رعاياها من مخيم الهول"، مطالبا "بقية الدول بسحب رعاياها تمهيدا لغلق المخيم".

كما أشاد الأعرجي "بدور وزارة الهجرة والمهجرين في التعاطي مع هذا الملف، مثمنا كذلك دور الدول التي سحبت رعاياها من المخيم".

وحضر الاجتماع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وسفراء دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية والمنظمات الدولية العاملة في العراق وممثل وزارة الهجرة والمهجرين ومديرين عامين.