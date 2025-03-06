باجتماع في بغداد.. الأعرجي يناقش ملف تعليق الدعم الأمريكي للمنظمات الإنسانية

2025-03-06 18:45:03 - المصدر: واع

بغداد – واعناقش مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، ملف تعليق الدعم الأمريكي للمنظمات الإنسانية، خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة بغداد، فيما دعا من لديه رعايا من الدول في مخيم الهول إلى الإسراع بسحبهم تمهيدًا لإغلاق المخيم.وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأعرجي شارك، اليوم الخميس، في اجتماع عقد بمقر الأمم المتحدة في العراق بحضور نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وسفراء دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية والمنظمات الدولية العاملة في العراق وممثل وزارة الهجرة والمهجرين ومديرين عامين".وأضاف، أن "الاجتماع ناقش التحديات التي أشرتها بعثة الأمم المتحدة في العراق بعد قرار تعليق الدعم الأمريكي للمنظمات الإنسانية وتداعياته على عمل المنظمات في مركز الأمل للتأهيل النفسي والمجتمعي، وكذلك قرار الحكومة بتأهيل مركز الجدعة للعوائل العراقية القادمة من مخيم الهول، كما جرى استعراض خطوات العمل وخطط تعويض تعليق دعم المنظمات الإنسانية".وأكد الأعرجي خلال الاجتماع- بحسب البيان- أن "الحكومة العراقية وبعد أن أنهت مهمة القتال مع تنظيم داعش الإرهابي، اتخذت قرارا استراتيجيا سنة 2021 بنقل الرعايا من مخيم الهول السوري، وكانت هناك صعوبات لكن الحكومة العراقية أصرت على ذلك"، مشيدا بتعاون ودور التحالف الدولي مع العراق في هذا المجال.وبين، أن "العراق مستمر بنقل العوائل منذ عام 2021، والكثير من الدول سحبت رعاياها من مخيم الهول"، مطالبا بقية الدول بسحب رعاياها تمهيدًا لغلق المخيم.كما أشاد الأعرجي بدور وزارة الهجرة والمهجرين في التعاطي مع هذا الملف، مثمنًا كذلك دور الدول التي سحبت رعاياها من المخيم.