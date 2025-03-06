رئيس الوزراء يستضيف جرحى من القوات الأمنية على مائدة إفطار شهر رمضان

2025-03-06 18:50:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأستضاف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عدداً من جرحى قواتنا الأمنية البطلة على مائدة إفطار شهر رمضان.وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنالقائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استضاف عدداً من جرحى قواتنا الأمنية البطلة على مائدة إفطار شهر رمضان المبارك".