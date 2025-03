2025-03-06 18:50:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: في ورقة سياسية نُشرت يوم الأربعاء، حذر الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل إريك شميدت وزملاؤه من مخاطر سعي الولايات المتحدة لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي عام فائقة على غرار مشروع مانهاتن التاريخي. شارك في كتابة الورقة كل من ألكسندر وانج، الرئيس التنفيذي لشركة Scale AI، ودان هيندريكس، مدير مركز سلامة الذكاء الاصطناعي....

The post إريك شميدت يعارض «مشروع مانهاتن للذكاء الاصطناعي العام» appeared first on شبكة اخبار الناصرية.