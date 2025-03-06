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العميد عادل شهيد مديراً جديداً للأحوال المدنية والجوازات في ذي قار

العميد عادل شهيد مديراً جديداً للأحوال المدنية والجوازات في ذي قار
العميد عادل شهيد مديراً جديداً للأحوال المدنية والجوازات في ذي قار
2025-03-06 18:50:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أفاد مصدر مطلع في محافظة ذي قار اليوم، بتكليف العميد عادل شهيد مديراً للأحوال المدنية والجوازات والإقامة في المحافظة ، ووفقاً للمصدر، جاء هذا التكليف خلفاً للمدير السابق العميد الحقوقي فراس فارس. وأكد المصدر لشبكة أخبار الناصرية ، أن العميد عادل شهيد كان يشغل سابقاً منصب معاون...

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