2025-03-06 18:50:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أفاد مصدر مطلع في محافظة ذي قار اليوم، بتكليف العميد عادل شهيد مديراً للأحوال المدنية والجوازات والإقامة في المحافظة ، ووفقاً للمصدر، جاء هذا التكليف خلفاً للمدير السابق العميد الحقوقي فراس فارس. وأكد المصدر لشبكة أخبار الناصرية ، أن العميد عادل شهيد كان يشغل سابقاً منصب معاون...

