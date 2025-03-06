البورصة تعلن تداول أكثر من 3 مليار سهم في 5 جلسات

2025-03-06 18:50:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن سوق العراق للأوراق المالية البورصة، الخميس، مؤشرات التداول الأسبوعية، مشيراً إلى تداول أكثر من 3 مليار سهم بقيمة تفوق 7 مليار دينار. وجاء في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن سوق العراق للأوراق المالية نظم خلال الأسبوع الأول من شهر آذار 2025 خمس جلسات تداول من يوم الأحد 2 آذار إلى يوم الخميس 6 آذار، مضيفاً أن عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع بلغ أكثر من 3 مليار سهم، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من 7 مليار دينار. وتابع البيان: أغلق مؤشر التداول في السوق ISX60 لأول جلسة من الأسبوع على 1014.70 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على 992.43 نقطة محققاً بذلك انخفاضاً مقداره 2.24 عن إغلاقه في اول الجلسة، وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX15 لأول جلسة من الأسبوع على 1105.28 نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على 1092.39 نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره 1.18 عن إغلاقه في أول الجلسة. وأشار البيان إلى تنفيذ 3473 عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق خلال الأسبوع. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام