2025-03-06 18:50:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قفزت أسهم شركة Alibaba المدرجة في بورصة هونغ كونغ، بدعم من كشف الشركة الصينية عن أداة جديدة للذكاء الاصطناعي، تزعم أن بإمكانها منافسة أداة R1 التي طورتها شركة DeepSeek. وقفزت أسهم الشركة المدرجة في هونغ كونغ 8.3 في ختام تعاملات اليوم الخميس، وحققت أسهم الشركة المدرجة في بورصة نيويورك مكاسب بحوالي 2.5 في تعاملات ما قبل افتتاح الجلسة. وكشفت الشركة الصينية عن نموذج QwQ32B وهي أداة استدلال مبنية على نموذج، وسط تأكيدات من الشركة أن الأداة الجديدة بإمكانها منافسة أداة R1 من DeepSeek. وتعمل أداة QwQ32B باستخدام 32 مليار بارامتر، مقارنة ب671 مليار بارامتر تستخدمهم DeepSeek، فيما تعمل 37 مليار بارامتر بنشاط أثناء الاستدلال. والبارامتر هي متغيرات تلتقطها النماذج اللغوية الكبيرة أثناء التدريب، وتُستخدم أثناء التبنؤ واتخاذ القرارات. وعادة ما يشار إلى البارامترات الأقل بكفاءة أعلى وسط تزايد الطلب على نماذج الذكاء الاصطناعي التي تستهلك موارد أقل. وفي هذا الصدد، أكدت Alibaba أن نموذجها الجديد حقق نتائج مبهرة، وأن الشركة بإمكانها تحسين الأداء بشكل مستمر بشكل خاص في الرياضيات والبرمجة. ويتسابق القائمين على صناعة الذكاء الاصطناعي لتقديم نماذج أكثر فعالية وأعلى أداءً منذ الإطلاق غير المتوقع لأداة الذكاء الاصطناعي R1 في وقت سابق من هذا العام. وكانت Alibaba أعلنت الشهر الماضي أنها تخطط لاستثمار ما لا يقل عن 380 مليار يوان 52.44 مليار دولار في البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وطرحت الشركة في نهاية يناير كانون الثاني Qwen 2.5، والتي زعمت أنها تفوقت على النموذج الشهير DeepSeekV3. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام