رئاسة كوردستان: المرحلة الحالية تتطلب الاستناد للتعاون المشترك

2025-03-06 18:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت رئاسة إقليم كوردستان، يوم الخميس،أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح المسؤولية والاستناد إلى التعاون المشتركوتجنب الانقسامات.

وقالت الرئاسة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، علىهامش مشاركتها بإحياء ذكرى رحيل رئيس المجلس الأعلى السابق عبد العزيز الحكيم، إنه"في ظل ما يواجهه العراق والمنطقة من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، تزدادالحاجة إلى استلهام نهج القادة الحكماء، أمثال الحكيم، الذين عملوا دومًا علىتقريب وجهات النظر، ووضع المصالح العليا للعراق فوق كل اعتبار".

وأضافت أن "العراق اليوم يمر بمرحلة دقيقة تتطلب وحدة الصف، والعمل بروحالمسؤولية الوطنية بين جميع الأطراف، فالتحديات الراهنة، سواء كانت اقتصادية أوأمنية أو سياسية، لا يمكن تجاوزها إلا بالحكمة التي تستند إلى الحوار والاحترامالمتبادل والتعاون المشترك، مع تجنب الانقسامات التي تعيق التقدم والاستقرار".