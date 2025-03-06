نفط كوردستان.. اجتماع بغداد "لم يأت بجديد" رغم الحضور الأمريكي

2025-03-06 18:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وكالة "رويترز"، يوم الخميس، أن الاجتماع الذيعقد في العاصمة العراقية بغداد بشأن استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان انتهى من دونالتوصل لاتفاق.

واستضافت وزارة النفط العراقية محادثات تهدف إلى تسريع استئناف صادراتالنفط من إقليم كوردستان، بعدما تأجلت حتى اليوم الخميس بسبب خلافات بين شركات النفطووزارة النفط العراقية حول الشروط.

وكانت وكالة رويترز، قد قالت وفقاً لخمسة مصادر مطلعة إن دبلوماسياً أميركياًسيحضر اجتماعاً مقرراً في بغداد اليوم الخميس بشأن استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستانعبر خط أنابيب جيهان التركي، في ظل مساعي واشنطن للضغط من أجل استئناف التصدير.

وأوضح أحد المصادر، وهو مسؤول في وزارة النفط العراقية على دراية مباشرةبالاجتماع، أن حضور الدبلوماسي الأميركي، الذي يعمل في السفارة الأميركية في بغداد،جاء استجابةً لطلب من واشنطن.

ورفض مكتب الأمن القومي في البيت الأبيض التعليق على الأمر.

وقال المسؤول في وزارة النفط: "حضور الدبلوماسي الأميركي يهدف إلىدفع المفاوضات قُدماً وإيجاد حلول للقضايا التي تعرقل استئناف صادرات النفط بطريقةترضي جميع الأطراف".

وكانت "رويترز" قد كشفت الشهر الماضي أن العراق يتعرض لضغوطأميركية متزايدة للسماح باستئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر تركيا، بهدف تعزيزالإمدادات في السوق العالمية، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تقليص صادرات النفط الإيرانيةضمن جهودها لكبح البرنامج النووي لطهران.

وتعتبر إيران العراق جاراً وحليفاً رئيسياً يساعدها على تجاوز العقوباتالاقتصادية المفروضة عليها.

ومع ذلك، قالت المصادر لـ"رويترز" إن بغداد، الحليف الآخر للولاياتالمتحدة، تخشى الوقوع في مرمى نيران السياسة الأميركية الرامية إلى الضغط على طهران.

وقال مسؤول حكومي مطلع على المحادثات: "هناك إصرار قوي من الجانبالأميركي على ضمان نجاح المفاوضات لاستئناف صادرات النفط الكوردية بأي وسيلة. نأملأن يسهم الدور الأميركي في التوصل إلى اتفاق مقبول للحكومة العراقية".