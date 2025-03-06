2025-03-06 19:00:06 - المصدر: ايشان

أطلق المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا، نداءً للتظاهر ونصرة الأهالي، بعد تعرض منازل المدنيين في الدعتور وطرطوس وجبلة إلى القصف الجوي. فيما شدد على نصرة الأهالي بـ “الطرق السلمية”. وقال المجلس الإسلامي في بيان اطّلعت عليه “إيشان”: “يجب أن تتوقف الحملة في الدعتور وطرطوس وجبلة بسبب تعرض منازل المدنيين لقصف بالطيران”. وتابع: “ندعوكم […]

ظهرت المقالة العلويون في سوريا يتأهبون للتظاهر: ندعوكم لنصرة أهلنا بطرق سلمية أولاً على ايشان.



