2025-03-06 19:00:06 - المصدر: الطاقة

من المتوقع ارتفاع واردات العراق من الديزل الأحمر 3 مرات خلال الأشهر المقبلة، لتأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود، بالتزامن مع تراجع إمدادات الغاز الإيراني. وطلبت وزارة الكهرباء العراقية من الحكومة، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، زيادة واردات الديزل الأحمر بإجراء احترازي لضمان وجود ما يكفي من الوقود لتوليد الكهرباء …

إقرأ: واردات العراق من الديزل الأحمر قد تتضاعف 3 مرات على منصة الطاقة



