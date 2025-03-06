وزير النقل: 3 محافظات أكدت جاهزيتها لتنفيذ مشروع طريق التنمية

2025-03-06 19:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

كشف وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، أن 3 محافظات أبلغت الوزارة بجاهزيتها لتنفيذ المقطع الأول من مشروع طريق التنمية، لافتًا إلى أن المشروع سينفذ على شكل مقاطع دون الالتزام بتسلسل جغرافي محدد بعيدًا عن الأساليب التقليدية.

وقال السعداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحافظات المشمولة بمشروع طريق التنمية تواصل استعداداتها لبدء تنفيذ المشروع"، مشيرًا إلى، أن "المثنى وكربلاء المقدسة وصلاح الدين كانت في مقدمة المحافظات التي أبدت جاهزيتها الكاملة للمباشرة بالمقطع الأول من المشروع، نظرًا لعدم وجود استملاكات أو تعارضات تعرقل التنفيذ".

وأشاد السعداوي بالتعاون الكبير الذي أبدته المحافظات التي يمر بها المشروع، مؤكدًا، أن "هذا الدعم سيسهم في تسريع إنجاز العمل، لا سيما أن المشروع يمثل فرصة اقتصادية مهمة ستوفر فرص عمل كبيرة لسكان تلك المناطق عبر محطات نقل البضائع والبنى التحتية المصاحبة له".

وأضاف، أن "تنفيذ المشروع سيتم بطريقة جديدة تختلف عن الأساليب التقليدية، حيث سيتم تقسيمه إلى مقاطع، وستباشر الشركات المختصة العمل في أي مقطع جاهز فور اكتمال متطلباته، دون الالتزام بتنفيذ تسلسلي جغرافي محدد، مما يسرّع عملية الإنجاز ويضمن تنفيذ المشروع وفق خطة مرنة وفعالة".