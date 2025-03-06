الكهرباء: إطلاق أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العراق

2025-03-06 19:40:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، عن انطلاق "شمس البصرة" أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العراق.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم اليوم بالتعاون مع شركة توتال إنرجي إطلاق مشروع "شمس البصرة"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العراق".وأضاف، أن "انطلاق المشروع يأتي في إطار جهود وزير الكهرباء زياد علي فاضل، لتنويع مصادر الطاقة"، لافتًا إلى، أن "شركة توتال إنرجي الفرنسية بدأت الأعمال المدنية لتشييد محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بمحافظة البصرة".وتابع، أن "المشروع يمتد على مساحة تقدر بـ 9000 دونم في صحراء البصرة، ويضم نحو مليوني لوح شمسي موزعة على أربع وحدات توليدية"، لافتًا إلى، أن "المحطة ستنتج 1000 ميغاواط من الكهرباء النظيفة، بواقع 250 ميغاواط لكل وحدة".وبينت، أن "الوزارة تشرف على تنفيذ المشروع، الذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتعزيز أمن الطاقة في البلاد".