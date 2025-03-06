"شمس البصرة".. إطلاق أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العراق (صور)

2025-03-06 19:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الخميس، إطلاق "شمسالبصرة" أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العراق بمحافظة البصرة أقصى جنوب البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن"انطلاق المشروع يأتي في إطار جهود وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، لتنويع مصادرالطاقة".

وأوضح البيان، أن "شركة توتال إنرجي الفرنسية بدأت الأعمال المدنيةلتشييد محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بمحافظة البصرة"، مبيناً أن "المشروعيمتد على مساحة تقدر بـ 9000 دونم في صحراء البصرة، ويضم نحو مليوني لوح شمسي موزعةعلى أربع وحدات توليدية".

وأشار إلى أن "المحطة ستنتج 1000 ميغاواط من الكهرباء النظيفة، بواقع250 ميغاواط لكل وحدة".

وتابع أن "وزارة الكهرباء تشرف على تنفيذ المشروع، الذي يمثل خطوةاستراتيجية نحو تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتعزيز أمن الطاقة في البلاد".