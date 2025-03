النقل: 3 محافظات أكدت جاهزيتها لتنفيذ مشروع طريق التنمية

2025-03-06 20:10:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى كشف وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، أن 3 محافظات أبلغت الوزارة بجاهزيتها لتنفيذ المقطع الأول من مشروع طريق التنمية، لافتًا إلى أن المشروع سينفذ على شكل مقاطع دون الالتزام بتسلسل جغرافي محدد بعيدًا عن الأساليب التقليدية. وقال السعداوي في تصريح تابعته (المدى)، إن "المحافظات المشمولة بمشروع طريق التنمية تواصل استعداداتها لبدء […]

